Gummibärchen bald alle? Haribo kämpft mit Produktionsproblemen – Medien

In einigen deutschen Supermärkten ist es zu Engpässen bei den beliebten Gummibärchen der Firma Haribo gekommen. Der Süßwarenhersteller hat offenbar mit Produktionsproblemen zu kämpfen, berichten deutsche Medien am Freitag unter Verweis auf Unternehmenskreise.

Zu größeren Lieferschwierigkeiten bei Goldbären, Fruchtgummi-Vampiren und anderen Erzeugnissen führte Medienberichten zufolge die Einführung eines neuen Softwaresystems. Die Anlaufschwierigkeiten des neuen Systems waren größer als erwartet. Die Situation soll sich inzwischen wieder verbessert haben.

Laut den Medien fallen die Produktionsprobleme in eine Zeit, in der Haribo in Deutschland ohnehin zu kämpfen hat: Der Absatz der Goldbären soll zeitweise um 25 Prozent zurückgegangen sein. Im Ausland hingegen laufen die Geschäfte besser, unter anderem in den USA. Seit Mitte dieses Jahres sei Haribo die Nummer eins im US-Markt und habe dort zuletzt „noch mehr Goldbären verkauft als in Deutschland“, berichten deutsche Medien unter Berufung auf einen Firmensprecher.