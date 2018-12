Von Migrationspakt bis Hammelsprung – letzte Sitzungswoche des Bundestags in Tweets

Wie steht es um die Menschenrechte? Was würde Gregor Gysi Andrea Nahles zu Weihnachten schenken? Und was macht die AfD beim Hammelsprung? Diesen und anderen Fragen gingen die Bundestagsabgeordneten diese Woche auf Twitter nach.

Die neue Woche begann mit dem Tag der Menschenrechte, der sein 70. Jubiläum feierte. Zugleich stimmten in Marrakesch 164 Staaten dem UN-Migrationspakt zu. Ein Grund zum Feiern für viele Bundestagsabgeordnete.

Heute zum #TagderMenschenrechte hat die UN mit dem Global Compact for Migration erstmals Leitlinien für globale Standards zum Schutz von Migrant*innen auf den Weg gebracht. 164 Staaten haben dem #Migrationspakt zugestimmt. pic.twitter.com/XaPAqCNODL — Filiz Polat (@filizgreen) 10. Dezember 2018

​Oder aber zum Demonstrieren.

Mit 350 Schülern des Berufskollegs Kempen demonstrierte ich heute vor dem Reichstagsgebäude zum Menschenrechtstag. Mein Appell: Wir dürfen die Straße nicht dem Hass überlassen. Wir demonstrieren für Menschenwürde. #HumanRightsDay pic.twitter.com/OXLL465mJq — Uwe Schummer (@UweSchummer) 10. Dezember 2018

​Als eine “Kerze” sieht SPD-Abgeordneter Karamba Diaby die Menschenrechtserklärung.

"Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen", erklärte Eleanor Roosevelt, die die Menschenrechte vor 70 Jahren voranbrachte. Die Menschenrechtserklärung ist seitdem die größte Kerze, die wir haben. #TagderMenschenrechte — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) 10. Dezember 2018

​Stephan Brandner von der AfD wundert sich derweil, was seine Parteichefin beim Wintersport verloren hat.

​Dass die Bundesregierung offenbar 700 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben hat, erregt die Gemüter am Dienstag. Ein Irrsinn, findet Matthias Höhn (Linke).

Dieser Irrsinn ist nicht nur teuer, sondern auch undemokratisch: Diese „Berater“ werden immer öfter auch zu Entscheidern — ohne jede Legitimation und Transparenz. https://t.co/xfPDD2sRch — Matthias Höhn, MdB (@MatthiasHoehn) 11. Dezember 2018

​Verschwendung und Staatsversagen, präzisiert seine Fraktionschefin Sahra Wagenknecht.

Die BuReg privatisiert den Staat – zum Wohle der Konzerne. 716 Mio. € für externe Berater in 5 Jahren, über 700 Verträge pro Jahr – das ist Verschwendung und Staatsversagen pur. McKinsey, PWC oder KPMG haben in Ministerien nichts zu suchen! https://t.co/iiPDc0uGGk — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 11. Dezember 2018

​Ex-SPDler Marco Buelow wittert Lobby-Einfluss dahinter.

Externe „Berater“ meist lobbygesteuert einflussreich und nicht legitimiert..#Lobbyrepublik https://t.co/hkKHGoaeVv — Marco Bülow (@marcobuelow) 11. Dezember 2018

​Derweil erklärt Gregor Gysi, was er Andrea Nahles zu Weihnachten schenken würde. Aha.

Was würde ich @AndreaNahlesSPD zu Weihnachten schenken? Zunächst mal einen Vortrag von mir. Da müsste sie durch. Und da würde ich ihr erklären, dass das so nicht weitergeht mit der #SPD. Für @DieLinke habe ich auch etwas. @mittagsmagazin @daserste pic.twitter.com/8Xaxq2R9nw — Gregor Gysi (@GregorGysi) 11. Dezember 2018

​Am Mittwoch sind die Gedanken in Straßburg, wo am Abend zuvor ein Terroranschlag drei Menschen in den Tod riss und etliche verletzte.

Alles andere als normal ist der heutige Flug zu Sitzungen des Europarats nach #Paris. Meine Gedanken sind in der vielleicht europäischsten Stadt #Straßburg, in der gestern Menschen Opfer einer Terrorattacke wurden. — Frank Schwabe #FreeOyubTitiev (@FrankSchwabe) 12. Dezember 2018

Wir dürfen uns von solchen feigen terroristischen Aktionen nicht einschüchtern lassen. Mein Mitgefühl gilt den #Angehörigen der Opfer in #Straßburg. Als Deutsche und Europäer stehen wir unseren französischen Kollegen und Freunden bei! https://t.co/tKv3o76Qlz — Renata Alt (@RenataAlt_MdB) 12. Dezember 2018

​Mal mehr, mal weniger pietätvoll.

Die mutmaßlich investigative mutmaßliche #Tagesschau hat zu den mutmaßlichen #Mord|en offenbar mutmaßlich seit mutmaßlich doch schon einer Stunde mutmaßliche Hinweise auf mutmaßlich Islamisches…🙄#Straßburg pic.twitter.com/FJiLD3uVC6 — 🇩🇪 Stephan Brandner 💯% (@StBrandner) 12. Dezember 2018

​Am Donnerstag steht der umstrittene Paragraph 219a, der das Werben für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, im Mittelpunkt. Während CDU, CSU und SPD den Paragraphen reformieren, aber beibehalten wollen, fordern FDP, Grüne und Linke seine Streichung. Den von der Großen Koalition vorgelegten Reformvorschlag lehnen die Oppositionsparteien ebenfalls ab. Auf Antrag der FDP wird am Abend im Bundestag über die Streichung abgestimmt.

Die Einigung der #GroKo zu #219a ist eine Blackbox. Wie genau die Neuregelung aussehen soll, ist wahrscheinlich nicht mal den beteiligten Verhandlern klar. Unsere Forderungen sind es umso mehr: Freier Informationszugang für Schwangere, keine Kriminalisierung von Ärzten! @fdpbt — KatjaSuding (@KatjaSuding) 13. Dezember 2018

Heute gilt es liebe @spdbt! Gebt die Abstimmung frei und beendet die Kriminalisierung von ÄrztInnen und die Stigmatisierung von Frauen! #wegmit219a

Mit @fdpbt und @Linksfraktion können wir es schaffen, denn #219aMussWeg! pic.twitter.com/0OgeHieKeg — Stefan Schmidt (@Schmidt_MdB) 13. Dezember 2018

Der Vorschlag der #GroKo zum Schwangerschaftsabbruch ist falsch. Das #Werbeverbot muss kippen. Frauen in solchen Notlagen brauchen Informationen, Wahlfreiheit und keine Gängelung. Enttäuschend, dass die #SPD da mitmacht. #218 #219aMussWeg https://t.co/zEJR0ItooC — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 13. Dezember 2018

​Zum Wochenausklang kommt Bewegung in den Bundestag. Die AfD beantragt den sogenannten Hammelsprung, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments festzustellen. Dafür verlassen die Abgeordneten den Plenarsaal und kommen durch drei unterschiedliche Eingänge, die für „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ stehen, wieder herein. Die AfD-Abgeordneten sind jedoch gar nicht mehr reingekommen. Welchen Sinn die Aktion hatte, scheinen sich auch die Abgeordneten der anderen Fraktionen zu fragen.

Die #noafd Fraktion boykottiert ihren eigenen Hammelsprung. Da müssen grosse Strategen am Werke sein. pic.twitter.com/WGQNWJ58Rd — SteffiLemke (@SteffiLemke) 14. Dezember 2018

Peinlich #AfD beantragt #Hammelsprung im #Bundestag um die Beschlussfähigkeit festzustellen. Sagt an durch eigene Reihen nicht daran teilzunehmen. Auf dem Foto,das Tricksen und Täuschen gut zu erkennen aber darin haben sie ja Übung #Spendenaffäre usw. @Linksfraktion @DieLinke_HH pic.twitter.com/DF2gZSG9V9 — Zaklin Nastic (@ZaklinNastic) 14. Dezember 2018

Die @AfDimBundestag beantragt einen #Hammelsprung und geht. Mehr Verachtung gegenüber dem Parlament geht nicht. Da wundert ihr euch ernsthaft, dass die anderen Fraktionen euch nicht ins Präsidium wählt?! Peinlich. Ekelhaft. #bundestag pic.twitter.com/LKNwSU7qoK — Benjamin Strasser (@bstrasser) 14. Dezember 2018

Die #AfD beantragt einen Hammelsprung, weil sie anzweifelt dass der #Bundestag noch beschlussfähig ist. Alle Abgeordneten laufen herbei — nur eine Fraktion ist komplett (!) nicht da… Wollen die früher in die Weihnachtspause oder was soll der Kindergarten? 🙄🤷🏻♂️ pic.twitter.com/mZtlaJKBao — Johannes Vogel (@johannesvogel) 14. Dezember 2018

​Damit verabschieden sich die Abgeordneten in die Weihnachtspause. Wir wünschen unseren Lesern einen schönen 3. Advent!