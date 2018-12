Kühnes Versprechen: Roskosmos-Chef will schneller zur ISS als von Moskau nach Brüssel

„In anderthalb Jahren werden wir Kosmonauten und Weltraumtouristen schneller zur ISS bringen als ein Flug von Moskau nach Brüssel dauert“, schrieb Rogosin in seinem Twitter-Account.

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта — 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.

​Ihm zufolge wird dies möglich sein, wenn ein Progress-Raumfrachter beim Start zur ISS auf die kurze Flugbahn mit nur zwei Erdumkreisungen einschwenken wird. Ein solcher Start sei bereits für März vom Weltraumbahnhof Baikonur (Kasachstan) geplant. Der Flug zur ISS solle drei Stunden in Anspruch nehmen.

Zum ersten Mal hatte ein Progress-Frachter in diesem Juli die Ultrakurzstrecke genutzt. Die Annäherung des Frachters an die ISS hatte erstmals in der Geschichte nur 3,5 Stunden gedauert.

Ansonsten sind vier Erdumkreisungen in sechs Stunden üblich.