Starke Kälte lässt Lichtsäulen am Himmel entstehen

Am Himmel über Nischni Tagil (im Ural) sind bunte Lichtsäulen aufgetaucht, die laut Fachleuten durch die Eiskristallisierung in der Luft wegen eines drastischen Temperaturrückganges um zehn bis 20 Grad oder durch ein jähes Ausscheiden von Feuchtigkeit in der Atmosphäre verursacht werden können.