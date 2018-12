Prächtiger Empfang für russische Kampfjets in China – FOTOS

Auf den Fotos ist das Personal mit Blumen und einem Triumphbogen zu sehen.

© Foto : Sukhoi Company (JSC) Chinesische Piloten meistern russische Kampfjets Su-35 – VIDEO

​Zuvor wurde im Netz ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Piloten der Sechsten Luftfahrtbrigade der Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee Chinas mit Flugzeugen des Typs Su-35 aus russischer Produktion Ausbildungsflüge durchführen.

Im November dieses Jahres hatte das Flugzeugwerk in Komsomolsk am Amur in der Region Chabarowsk die letzte Serie von fünf Su-35-Flugzeugen an China überstellt. Der Vertrag mit dem russischen Rüstungsunternehmen Rosoboronexport über die Lieferung von 24 Jagdflugzeugen mit einem Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar wurde im November 2015 abgeschlossen. Allerdings sah die Vereinbarung nicht nur die Lieferung der Flugzeuge vor. Der Vertrag soll im Jahr 2020 vollständig umgesetzt werden.

China ist der erste ausländische Kunde, der Su-35 bestellt hatte. Vor einigen Monaten hatten amerikanische Militärexperten erklärt, das Vorhandensein russischer Kampfflugzeuge dieses Typs habe Chinas Streitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum maßgeblich gestärkt. Zudem hatten sie die Su-35 als „Alptraum und Kopfschmerzen“ für die amerikanische Luftwaffe in Asien bezeichnet.