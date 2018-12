Britisches Aufklärungsschiff in Ukraine eingetroffen

Das Aufklärungsschiff der britischen Royal Navy HMS Echo ist am Mittwoch im ukrainischen Hafen in Odessa eingetroffen. Das teilte das Kommando der ukrainischen Marine auf Facebook mit.

Während des Schiffsbesuchs wird ein protokollarisches Treffen von Delegationen des ukrainischen Marinekommandos und der Royal Navy stattfinden, hieß es.

Das Schiff soll bis zum 22. Dezember in Odessa verweilen und an einem Manöver mit der ukrainischen Fregatte „Getman Sagaidatschni” teilnehmen. Wie das Portal dumskaya.net berichtet, ist die „HMS Echo” das erste Schiff von Nato-Staaten, das nach dem Vorfall in der Straße von Kertsch in der Ukraine angekommen ist.

Nach Medienangaben war das Aufklärungsschiff am Dienstag in den Gewässern des Schwarzen Meeres eingelaufen.

Die „HMS Echo“ ist ein hydrographisches Schiff, das mit Echoloten und Sensoren für das Sammeln von militärischen Daten ausgerüstet ist. Zudem besitzt es drei 7,62-Millimeter-Maschinengewehre vom Typ M134 Minigun, zwei 20-Millimeter-„Oerlikon“-Flugabwehrkanonen sowie vier überschwere Maschinengewehre.