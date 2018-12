Weg mit all den Weihnachtsliedern? Sputnikleser haben abgestimmt

Überall auf der Welt versuchen Menschen, sich so lang wie möglich dem Weihnachtslied „Last Christmas“ von Wham! nicht auszusetzen. Wer das Lied doch irgendwo hört, teilt das unter dem Hashtag #whamaggedon mit. Die meisten scheitern an ihrem Vorhaben. Der Grund ist klar: Wham! tönt überall mit seinem Herzen, das die Band zu Weihnachten verschenkt hat und das so schlecht behandelt wurde. Immerhin unterstützt ein Besitzer diverser Kneipen im Vereinigten Königreich seine Besucher bei ihren Ausweichversuchen, indem bei ihm das Lied nicht gespielt wird.

Wir aber wollten wissen: Welche Lieder würden Sputnikleser gern verbannen, wenn sie einmal diese totalitaristische Freiheit hätten. Was herauskam, erstaunte selbst uns:

© Foto : Screenshot

Die meisten hassen Weihnachten einfach und wollen mit der Musikkultur dieser Festtage nichts zu tun haben. Gleich danach schließen Sie sich dem Briten an: Weg mit Wham! Mit gewissem Abstand folgt der puerto-ricanische Schlagerhit „Feliz Navidad“, dicht gefolgt von Mariah Carey mit ihrem „All I want for Christmas is you“ und dem alkoholkranken Rentier mit Decknamen „Rudolph“. Ganz unten dann: „Do they know it’s Christmas“ von Band Aid.

Nicht zu vergessen: Die Anregungen aus den Kommentaren. Es gibt die Überlegung, die Sputnik-Statistik auf Familienfeiern zu präsentieren, um die Weihnachts-Ohrwürmer dort verstummen zu lassen. Ein anderer Kommentar geht differenzierter vor: Es gebe schöne Weihnachtslieder, aber alle genannten fielen nicht darunter.

Zum Zeitpunkt der Auswertung hatten insgesamt 737 Nutzer abgestimmt. Die Umfrage finden Sie hier.