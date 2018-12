Recklinghausen: Auto rast in Bushaltestelle – Offenbar lebensgefährliche Verletzungen

Ein Kleinwagen ist im nordrhein-westfälischen Recklinghausen an einer Bushaltestellein eine Menschenmenge gerast. Dabei sind mindestens neun Menschen verletzt worden - zum Teil auch lebensgefährlich.

Laut Medienberichten hat sich der Vorfall am Donnerstag um 14:52 ereignet. Ein Kleinwagen kam demnach von der Fahrbahn ab und raste über die Gegenfahrbahn auf eine Menschengruppe zu. Neun Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Sechs von ihnen kamen in Krankenhäuser. Drei verweigerten die Fahrt in die Klinik. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen, hieß es.

Laut der lokalen Polizei wurde eine Person tödlich verletzt. Die Unfallstelle sei gesperrt. Experten der Polizei seien intensiv mit der Ursacheermittlung betraut.

In Recklinghausen hat sich am Nachmittag auf der Hertener Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, eine Person wurde tödlich verletzt. Experten der Polizei sind intensiv mit der Ursachermittlung betraut. Die Unfallstelle ist gesperrt. — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) December 20, 2018​