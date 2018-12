Syrische Armee wehrt Terroristen-Angriffe im Norden des Landes ab

Die Armee Syriens hat am Donnerstag Angriffe der Terrororganisationen „Islamischer Staat“ (IS)* und „Islamische Partei Turkestans“* im Norden des Landes abgewehrt, teilte eine syrische Militärquelle gegenüber Sputnik mit.

Die syrischen Truppen hätten IS-Terroristen daran gehindert, in das von der Regierung kontrollierte Gebiet in der Provinz Latakia einzudringen. Infolgedessen sei die Versorgung des IS abgeschnitten worden, was seine Position in diesem Abschnitt geschwächt haben soll, heißt es in der Mitteilung.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Politologe Mangott zu Syrien: „Für Russland ist es positiv, wenn die USA abziehen“<<<

Darüber hinaus wurde berichtet, dass Einheiten der „islamischen Partei Turkestan“ versucht haben sollen, die Frontlinie zu durchbrechen und die Höhen nahe des Dorfes Kinsabba in der Nähe der türkischen Grenze einzunehmen.

Mehrere Angreifer seien dabei getötet oder verletzt worden. Eine der befestigten Stellungen der Kämpfer soll zerstört worden sein.

© AP Photo / Hasan Jamali, File Washington stellt Luftangriffe in Syrien ein – Medien

Zudem führen verschiedene Terroristen-Gruppen täglich Artillerie-und Minenwerferangriffe auf die Positionen der syrischen Armee im Norden der Provinzen Latakia und Hama durch, so die Quelle.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Wer hat die Amerikaner zum Rückzug aus Syrien gezwungen?<<<

Diesen Monat sollen Terroristen mehrfach versucht haben, strategisch wichtige Höhen zu besetzen. Alle Angriffe seien abgewehrt worden.

* IS, „Islamischer Staat” auch Daesh — eine in Russland verbotene Terrororganisation

* „Islamische Partei Turkestans“ — eine in Russland verbotene Terrororganisation