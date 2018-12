US-Raketen im Süden Syriens gefunden

In dem verlassenen Versteck wurden zahlreiche Sturmgewehre, Mörser, US-Raketen „Tow“, Satellitenkommunikationsgeräte, unbemannte Aufklärungsflugzeuge, medizinische Ausrüstungsmittel sowie Munition gefunden. Die Einheimischen sollen dabei geholfen haben.

Die Sprecher der syrischen Armee bestätigten gegenüber Sputnik, dass seit zwei Monaten regelmäßig Lagerhäuser mit Waffen verschiedener terroristischer Gruppen im Süden Syriens aufgedeckt werden. Als besonders groß hätten sich die Funde an der Grenze zu Jordanien Anfang Dezember erwiesen. In den unterirdischen Tunneln hätten die Terroristen beeindruckende Vorräte an Waffen, moderner Ausrüstung und Munition hinterlassen.

