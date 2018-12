Sarrazin, Schießübungen und ein bisschen Weihnachtsstimmung – Twitter-Gewitter

Weihnachten steht vor der Tür, aber noch immer sind unsere Bundestagsabgeordneten fleißig auf Twitter. Welche Themen sie in dieser Woche besonders beschäftigt haben, lesen Sie in unserer letzten Twitter-Gewitter-Folge des ausklingenden Jahres.

Am Montag fragen sich die Abgeordneten, ob es der SPD im insgesamt dritten Anlauf gelingen wird, den umstrittenen Buchautor Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Das kommt acht Jahre zu spät, findet Linken-Parteivorsitzender Bernd Riexinger.

Es ist richtig #Sarrazin auszuschließen, aber das kommt mind. 8 Jahre zu spät. Der #Nationalismus und #Rassismus Sarrazins war öffentlich nur möglich und salonfähig, weil er von einem vermeintlich Linken, einem SPDler kam. Dabei ist #Sarrazin ein stinknormaler Rechter. #SPD — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 17. Dezember 2018

​Wenn es nach der AfD geht, kann Sarrazin gern in ihre Partei übertreten. Das nennt sich dann „politisches Asyl“.

Islam- und Eurokritiker #Sarrazin soll wieder einmal aus der #SPD ausgeschlossen werden. Herr Sarrazin, wir bieten Ihnen gerne politisches Asyl an! #AfD https://t.co/9AEkm4ppNw — Dr. Anton Friesen, MdB 🇩🇪 (@DrFriesenMdB) 17. Dezember 2018

​Grünen-Politiker Sven Kindler zollt der SPD Respekt.

Respekt, dass die #SPD erneut versucht Thilo #Sarrazin für seine rassistische Propaganda auszuschließen. Auch wenn es schwer werden mag, richtige Entscheidung und wichtiges Signal. https://t.co/c7cfJa10ZD — Sven Kindler (@sven_kindler) 17. Dezember 2018

​Und was denkt man bei der SPD so? Staatsminister Michael Roth jedenfalls denkt an bunte Socken.

Ich würde mich über Socken freuen. Bunte. — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) 17. Dezember 2018

​Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Südafrika, wo AfD-Politiker Petr Bystron offenbar mit Rassisten das Schießen übt. Ungeheuerlich, findet Britta Haßelmann (Grüne).

Die #AfD kann nicht ernsthaft so tun, als hätte sie nichts mit #Rassismus zu tun. #AfD-MdB #Bystron fliegt auf "Dienstreise“ nach Südafrika, um an Schießübungen von Rassisten teilzunehmen. Ungeheuerlich! https://t.co/eNLXjsRbeD — Britta Haßelmann (@BriHasselmann) 18. Dezember 2018

​Und auch aus den anderen Parteien kommen entrüstete Töne.

Ja, auf Abgeordnetenreisen kann man viel lernen. Paramilitärisches Training gehört aber nicht zum Auftrag eines Volksvertreters! Ich erwarte, dass sich der Ältestenrat damit befasst und die Reisekosten zurückfordert. ⁦@jankortemdb⁩ ⁦⁦#noAfD https://t.co/F28xksjF3Q — Kathrin Vogler, MdB (@voglerk) 18. Dezember 2018

Rassist fährt zu Rassisten. Zum Schießtrainung. Finanziert vom deutschen Steuerzahler. #Bundestag https://t.co/aMQWPMG4jn — Burkhard Lischka (@LischkaB) 18. Dezember 2018

Die größte Witzfigur im Deutschen Bundestag. https://t.co/e58VVXKjR9 — Dieter Janecek (@DJanecek) 18. Dezember 2018

​Zur Wochenmitte ist das vom Innenministerium vorgestellte Fachkräfteeinwanderungsgesetz das Thema des Tages. Für die Einen eine verdammt gute Sache…

Ich bin froh, dass nach jahrzehntelanger Diskussion endlich ein #Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommt. Brauchen wir in Deutschland dringend! @spdbt @BMAS_Bund https://t.co/T1F9lKR43r — Kerstin Griese (@KerstinGriese) 19. Dezember 2018

Die Verabschiedung des #Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Bundeskabinett ist für mich ein Meilenstein. Denn: Damit bleiben wir wettbewerbsfähig und stärken den Wirtschaftsstandort 🇩🇪! Freue mich auf den fachpolitischen Austausch und die Debatte im #Plenum dazu. — Marc Biadacz MdB (@MBiadaczMdB) 19. Dezember 2018

​…fuer die Anderen “Thema verfehlt”.

Statt des Signals an ausländische Fachkräfte, dass sie hier willkommen sind, vermengt die #GroKo mit ihrem #Fachkräftezuwanderungsgesetz die Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften mit der Bekämpfung illegaler Migration – und verfehlt damit beide Ziele! Chance vertan! @fdpbt — KatjaSuding (@KatjaSuding) 19. Dezember 2018

Für die Bundesregierung stehen die Unternehmen im Mittelpunkt. Im Interesse der Unternehmen will man sich gezielt benötigte #Fachkräfte herauspicken, diese Verwertungslogik lehne ich ab. Für uns steht der #Mensch im Mittelpunkt!#Fachkräfteeinwanderungsgesetz https://t.co/ttzr2RFuXf — Gökay Akbulut MdB (@AkbulutGokay) 19. Dezember 2018

​Darf ein Journalist seine Stories frei erfinden? Die Affäre um den preisgekrönten SPIEGEL-Journalisten Claas Relotius, der eben dies getan hat, vereint die Abgeordneten parteienübergreifend in der Entrüstung.

Man fällt auf Reportagekitsch herein und verwendet Reportagekitsch, um das offen zu legen. Befremdet. @SPIEGELONLINE https://t.co/FYxbeWYEQI — Manuela Rottmann (@ManuelaRottman) 20. Dezember 2018

Was vom einstigen "Sturmgeschütz der Demokratie" in Zeiten von gesinnungsethisch gefärbtem Meinungsjournalismus übrig geblieben ist, hat mit seriösem Journalismus vielfach nichts mehr zu tun.#Relotius #SpiegelGate #Spiegel

➡️ https://t.co/OT97KO8mvE pic.twitter.com/rrEinQxUHQ — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 20. Dezember 2018

Wer sich Bild machen will, wie gelogen Geschichte von SPIEGEL Relotius zur „kleinen Stadt“ abgehängter Trump Wähler im ländlichen Minnesota ist, muss das hier lesen, Leute die dort leben und mit ihm sprachen. War 10 Jahre in USA und trotzdem ihm geglaubt https://t.co/cnhzJwOeDR — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 20. Dezember 2018

​Zum Wochenabschluss wird es besinnlich, auch bei unseren sonst so streitbaren Abgeordneten. Und mit deren vorweihnachtlichen Tweets entlassen wir Sie, liebe Leser, in die Festtage und wünschen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Mein letzter Termin vor den Feiertagen und zugleich ein Höhepunkt in dieser Woche: Zusammen mit @GregorGysi u.v.a. helfe ich heute beim Weihnachtsessen für 3.000 Wohnungslose & Arme mit Frank #Zander. #Weihnachten #LetzterArbeitstag — Katja Kipping (@katjakipping) 21. Dezember 2018