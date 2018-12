Dafür ist sexy Helene Fischer ihrer Mutter dankbar

Für ihre Fans ist es das Weihnachtsgeschenk schlechthin: Am ersten Weihnachtstag zeigt das ZDF zur besten Sendezeit die „Helene-Fischer-Show“. Die in Sibirien geborene Schlagersängerin sagte bei der Aufzeichnung, wofür sie ihrer Mutter bis heute dankbar ist.

Schlagersängerin Helene Fischer (34) ist ihrer Mutter für ihre Tanzausbildung dankbar. „Danke Mami, dass du mich ins Ballett geschickt hast“, sagte die 34-jährige laut DPA bei der Aufzeichnung ihrer „Helene Fischer-Show“ in Düsseldorf.

In der Weihnachtsshow tanzt Fischer im Stil einer Ballerina auf einer großen Spieluhr. Es ist eine ziemlich anspruchsvolle Tanzeinlage, so die Agentur. Als Gäste begrüßt Fischer unter anderem Sänger Eros Ramazzotti, US-Star Kiefer Sutherland, den deutschen Schauspieler Florian David Fitz und die Sängerin Paola Felix. Die Sendung wird am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, 20.15 Uhr) im ZDF zu sehen sein.

MEHR ZUM THEMA >>> „Who the f*** is Helene Fischer?“