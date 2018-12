Russische Tu-160 und Tu-95 bei Übungen gefilmt - VIDEO

Das russische Verteidigungsministerium hat am Sonntag auf YouTube ein Video von den Übungen im Jahr 2018 veröffentlicht, bei denen Kampfjets der Typen Tu-160 und Tu-95 eingesetzt wurden.

Die Verbreitung der Aufnahme fällt mit dem 104. Gründungsjahr der russischen Fernfliegerkräfte zeitlich zusammen. Als Gründungstag gilt der 23. Dezember 1914. An diesem Tag war das erste Geschwader von Flugzeugen des Typs „Ilja Muromez“ gebildet worden.

Im Jahr 2018 waren die Kampfjets der Fernfliegerkräfte unter anderem an den Manövern „Wostok 2018“ in Russland und „Issyk-Kul Antiterror 2018“ in Kirgistan beteiligt.

© Sputnik / Ewgenij Biatow Russische Tu-160 Langstreckenbomber verlassen Venezuela – VIDEO

Bei der Tupolew Tu-95 handelt es sich um einen in der Sowjetunion entwickelten Langstreckenbomber.

Die Tupolew Tu-160 ist ein schwerer strategischer Schwenkflügel-Überschall-Bomber mit interkontinentaler Reichweite aus sowjetischer Produktion.