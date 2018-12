In Marokko erstochene und enthauptete Norwegerin teilte Video gegen Islamophobie

Dieser schreckliche Fall sorgt seit Tagen für Schlagzeilen: Zwei junge Frauen aus Skandinavien wurden in Marokko von IS*-Mitgliedern grausam getötet. Eines der Opfer soll enthauptet worden sein. Die Terroristen filmten die Gräueltat.

Bei den Opfern handelt es sich um die 24-jährige Louisa Vesterager Jespersen aus Dänemark und die 28-jährige Maren Ueland aus Norwegen.

Ueland hatte vor einigen Jahren ein Video auf ihrer Facebook-Seite geteilt, das Islamophobie anprangerte. Die Nachrichtenseite Morocco World News veröffentlichte den Screenshot von der Seite der jungen Frau.

© Foto : Facebook Screenschot Ein Screenshot von der Facebook-Seite von Maren Ueland

Der Titel des Videos lautet „Beurteilen Sie Menschen nie nach ihrem Aussehen“. Es zeigt eine europäisch aussehende Frau mit ihrer Tochter. Dabei schielt sie misstrauisch auf einen bärtigen Mann mit einer großen Sporttasche. Die Frau hält inne, als plötzlich mehrere Personen, offenbar Polizisten, auftauchen und in Richtung des Bärtigen rennen. Sie rennen jedoch an ihm vorbei und nehmen einen anderen Mann mit ebenfalls europäischen Gesichtszügen fest. Am Ende des Videos hilft der bärtige Familienvater seiner kleinen Tochter mit ihrem Roller. Die Familie spaziert davon.

Die jungen Frauen wurden in der Nähe eines Pfads zum Toubkal, dem höchsten Gipfel des Atlas-Gebirges, getötet. Eines der Opfer wurde enthauptet, das andere erlag seinen schweren Verletzungen am Hals.

© AFP 2018 / FADEL SENNA Marokko: Zwei Touristinnen aus Nordeuropa offenbar von IS-Anhängern getötet

Später tauchte ein Video mit der Enthauptung auf. Der mit einem Messer wedelnde Täter schrie „Es ist der Willen Allahs“. Die dänischen Behörden haben inzwischen die Echtheit der Aufnahme bestätigt.

Der Mord wurde in Marokko als Terrorakt eingestuft. Die marokkanische Polizei soll bereits 13 Verdächtige festgenommen haben.

Ein Marokkaner hat auf der Webweiste Change.org inzwischen eine Petition gestartet, damit die Täter hingerichtet werden.

* Islamischer Staat — eine in Russland verbotene Terrororganisation