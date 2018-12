Am späten Montagabend postete Klum ein Foto und schrieb dazu: „I SAID YES“ (dt.: „Ich habe ja gesagt“). Auf dem Foto ist das Model mit einem vielsagenden Ring am Finger zu sehen.

© AP Photo / Uwe Lein Doch nicht immer wieder: Liebes-Aus bei Helene Fischer

Offenbar tritt die 45 Jahre alte Klum bald wieder vor den Traualtar. Für sie wäre es dann die dritte Ehe.

Von 1997 bis 2003 war Heidi Klum mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. 2005 heiratete sie dann den britischen Sänger Seal, mit dem sie zwei Söhne und eine Tochter hat. Im Mai machte sie Medienberichten zufolge die Beziehung mit dem 29 Jahre alten Kaulitz öffentlich.