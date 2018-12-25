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    Miss Moskau 2018 Alessja Semerenko

    „Miss Moskau 2018“: Das ist die schönste Frau der russischen Hauptstadt – FOTOs

    © Sputnik / Anton Denissow
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    In Moskau ist beim Schönheitswettbewerb „Miss Moskau 2018“ die schönste Frau der russischen Hauptstadt gewählt worden.

    Die 24 Jahre alte Alessja Semerenko wurde zur „Miss Moskau 2018“ gekürt. Um diesen Titel kämpften in diesem Jahr 49 Frauen im Alter von 15 bis 34 Jahren.

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    Когда мне было 5 лет, в детском садике я играла золушку, которая танцевала в короне с принцем на балу. Правда корона была картонная 😅 Но сколько эмоций у меня было в тот день. И вот вчера я на мгновение как-будто вернулась в детство. Только корона теперь самая настоящая, а эмоции в тысячу раз сильнее. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Спасибо Богу и моим родителям за возможность быть признанной самой красивой девушкой Москвы, а также организаторам конкурса @missmoscow2018, членам жюри и всем тем, кто за меня болел. Я счастлива! 😍 #миссмосква2018 #missmoscow2018

    Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 24 Дек 2018 в 9:58 PST

    Laut den Veranstaltern ist die diesjährige Siegerin klug, schön und talentiert.

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    Пока мы с девочками готовимся к конкурсу "Мисс Москва-2018" 👠 Хочу дать вам пару лайфхаков, которые работают на любом конкурсе красоты: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👩‍💻 Каждое такое мероприятие собирает огромное количество красивых девушек. Искренне верю, что жюри в какой-то момент уже начинает путаться. 🙈 Важно проявить свою лучшую сторону личности, то есть — показать не просто внешность, но запомниться как человек. Только так можно рассчитывать на эффект неожиданности. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ 👩‍💻 На любом конкурсе происходит большое количество интересных знакомств, пиар-активностей. Приходят журналисты, звезды, редактора глянцевых изданий. Не каждая девушка может одновременно преодолеть невроз подготовки, а при этом — не срываться на людей. В общем, готовлюсь быть максимально веселой и коммуникабельной 😅👠 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👩‍💻 Главное — спокойствие! Кстати, его поддерживать не так сложно. Я занимаюсь спортом, сижу на диете. На остальные эмоции у меня банально не хватает сил 😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Будете болеть за меня, 24 декабря, котята? 💥Билеты #безнаценки 500 — 10 000 рублей vegas-hall.ru | +7 499 55 000 55

    Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 21 Дек 2018 в 6:30 PST

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    Друзья, предыдущий пост вызвал бурю вопросов 🙃. Поэтому хотелось бы разобрать, что я подразумеваю под культом тела и почему эта тема актуальна в современном мире.🔝😏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Средства массовой информации, часто диктуют и даже навязывают нам идеалы и ценности, которым люди так отчаянно следуют. Да, никто не спорит, что иметь красивое, стройное тело это круто! 😍Но ставить перед собой целью добиться «идеальной фигуры» во что бы это ни стало, оправдано ли это? Все эти диеты, тренировки до изнеможения, отказ от беременности или кормления грудью, дабы сохранить красоту тела. «Это же растяжки и лишние килограммы», — возмутятся фитоняшки 😵❌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А что ещё хуже? В погоне за идеалом появляются такие болезни как: булимия, анорексия, неровно-психические расстройства. А все потому что «толстым» быть не модно! Про пластическую хирургию я вообще молчу. Это отдельная тема. 🔪👆🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Культ тела повсюду. Селфи заполонили интернет, да что тут говорить, люди умирают делая селфи!! 😬Пытаясь сделать самую шикарную фотографию себя любимого и заполучить как можно больше внимания. Здравый смысл и безопасность? Нет, не слышал. 😂🤷🏻‍♀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люди утратили свою индивидуальность, ставя в приоритет совсем не те качества, которые действительно имеют ценность в этом мире. Все хотят быть похожи на других, забывая что у каждого разные цели. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Дорогие подписчики, я лишь хочу сказать о том, что тело — это, безусловно, важно, но истинная красота должна идти изнутри, и затмевать внешнюю оболочку, а не наоборот 🤦🏻‍♀. Задумайтесь, что останется, когда внешняя красота закончится? ⁉️🤔 Прекратите смотреть стереотипно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну что, как будем бороться с культом тела? ⚔🤓

    Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 22 Ноя 2018 в 1:18 PST

    Den zweiten Platz belegte die 25-jährige Anna Ljubenko und den dritten – die 24 Jahre alte Jekaterina Laman.

    Die feierliche Zeremonie fand im Konzertsaal Vegas City Hall bei Moskau statt.

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    Tags:
    Frau, Schönheitswettbewerb, Miss Moskau 2018, Moskau, Russland

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