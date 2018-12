Bayern: Mann schießt Opfer in Bauch – Polizei leitet Großfahndung ein

Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken wurde am ersten Weihnachtsfeiertag ein 41-jähriger Mann in einem Wohnblock in Erlenbach am Main angeschossen. Als mehrere Streifenbesatzungen angekommen waren, habe der 41-Jährige bereits vor dem Mehrfamilienhaus gelegen, in dem er selbst wohnt. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Er schwebe derzeit nicht in Lebensgefahr.

Aktuell geht die Polizei nach eigenen Angaben von einer Beziehungstat aus. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter ausgelöst.