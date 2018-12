Forscher erklären Bedeutung von riesigen geheimnisvollen Mustern in Peru

Wissenschaftler aus den USA und Kanada sind zu dem Schluss gekommen, dass die Nazca-Linien in Peru für Rituale zur Befriedung von Gottheiten während Reisen der antiken Menschen in die Pampa (eine subtropische Grassteppe im südöstlichen Südamerika) genutzt wurden. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift „Antique“ veröffentlicht.