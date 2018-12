München: 61-Jährige an Weihnachten vergewaltigt, nachdem sie Unbekanntem Tür öffnet

Eine Frau in München-Laim hat nach dem Klingeln die Haustür geöffnet und wurde unmittelbar danach in ihrer Wohnung vergewaltigt, berichtet der "Merkur" in einer Eilmeldung unter Berufung auf die Polizei, die die an Weihnachten begangene Tat erst heute bekanntgab. Es wird dringend nach dem Täter gefahndet.