Polizei tötet 40 Verdächtige nach Terroranschlag auf Touristenbus in Ägypten

Nach dem Anschlag auf einen Touristenbus in Ägypten, bei dem vier Menschen getötet und zwölf verletzt worden sind, hat die ägyptische Polizei 40 mutmaßliche Terroristen getötet.

Die Verdächtigen seien in mehreren Terroristenverstecken in Gizeh und im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden. Eigenen Angaben der ägyptischen Sicherheitskräfte zufolge, sollen die Terroristen eine Serie von Anschlägen im Land geplant haben. Im Visier der Terroristen seien staatliche Institutionen, Tourismuseinrichtungen, Sicherheitskräfte und Kirchen gewesen.

>>>Nach Angriff auf Pilger-Bus: Ägyptische Sicherheitsbeamte töten 19 Terroristen<<<

Am Freitagabend detonierte nahe der Pyramiden von Gizeh im Süden der Hauptstadt Kairo ein selbst gebauter Sprengsatz am Straßenrand in dem Moment, als der Bus vorbeigefahren ist. Drei vietnamesische Touristen und ihr ägyptischer Reiseführer wurden getötet, zwölf weitere Menschen wurden.