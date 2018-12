Aldi überrascht mit Weihnachtsaktion für Kunden

Zum Jahresende hat sich der Billig-Discounter Aldi zu einer Öffnungsaktion für seine Kunden entschieden. An den beiden letzten Verkaufstagen des Jahres will der Discounter seine Geschäftszeiten ändern.

In seinem aktuellen Prospekt wirbt Aldi Nord mit einer Aktion, die Dauerbesuchern des Discounters gefallen könnte. Da am 28. Dezember in Deutschland offiziell der Feuerwerksverkauf begonnen hat und der 30. Dezember auf einen Sonntag fällt, soll der Discounter an den letzten Verkaufstagen bereits um 7 Uhr öffnen.

Dadurch soll den Kunden genug Zeit geboten werden, um sich mit Feuerwerkskörpern und anderem Neujahreszubehör einzudecken.

Dennoch könnten einige Filialen ihre Öffnungszeiten individuell anpassen. Kunden sollen daher auf die Aushänge zu den Öffnungszeiten vor Ort achten.So öffnen etwa die Filialen von Aldi Süd nur an Silvester (31. Dezember) um 7 Uhr. Verkaufsschluss an diesen Tagen soll je nach Ortschaft um 14 Uhr oder 16 Uhr sein.

Die restlichen Tage bleiben die Öffnungszeiten unverändert.

Insbesondere sollen Aldi-Kunden damit noch Zeit haben, um Silvester-Böller zu erwerben. Aldi Nord und Aldi Süd werden dabei nahezu das gleiche Sortiment anbieten.

So tragen viele Produkte den gleichen Namen, kommen allerdings von unterschiedlichen Herstellern.