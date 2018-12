Ergebnisse der Reform 1994: Mehr als 5400 Kilometer deutsche Bahntrecke stillgelegt

Das deutsche Bahnstreckennetz schrumpft. Innerhalb von 25 Jahren ist ein Sechstel der Strecken verschwunden. Seit der Bahnreform Anfang 1994 musste die Deutsche Bahn nämlich 5400 Kilometer ihres Streckennetzes stilllegen, wie aus einer Antwort von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrer Wochenendausgabe über die entsprechende Anfrage schreibt, sind heute nur noch 33.000 Kilometer in Betrieb. Damit habe der bundeseigene Konzern in den vergangenen 25 Jahren etwa 16 Prozent seines gesamten Netzes aufgegeben, so das Blatt.

Die Deutsche Bahn rechtfertigt die Streckenstilllegung mit geringer Auslastung – nur die Strecken würden aufgegeben, auf denen es zu wenig Fahrgäste oder Gütertransporte gebe.

Die Stilllegung einer Trasse werde zudem nur dann durchgewunken, wenn kein anderer Anbieter bereit sei, die Strecke weiterzubetreiben.

Zudem hätten auch die Länder als Besteller von Nahverkehrsleistungen entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Strecke stillgelegt wird.

Gleichzeitig betont der Konzern, dass Strecken auch eröffnet werden – so habe man im gleichen Zeitraum mit neuen Schnelltrassen auf mehr als tausend Kilometern auch neue Angebote für die Bahnkunden geschaffen.

Dennoch kam Kritik aus der Politik. Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock verwies darauf, dass insbesondere ländliche Regionen „abgehängt“ werden würden.

Statt teuren Prestigeprojekten oder etwa Logistikprojekten im Ausland müsse sich die Deutsche Bahn mehr um den günstigen und verlässlichen Transport von Menschen in Deutschland kümmern.

Hierfür sei auch ein breitgefächertes Schienennetz in allen Regionen Deutschlands erforderlich.