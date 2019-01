Mit Kerosin beladen: Auto rammt Menge in Tokio – Fahrer gesteht „Terrorakt“

In Tokio hat ein Auto in der Silvesternacht Fußgänger gerammt und neun Menschen verletzt. Der 21-jährige Fahrer sagte der Polizei, er habe einen „Terroranschlag“ verüben wollen.

Die Attacke geschah kurz nach Mitternacht Ortszeit in einer belebten Einkaufsstraße der japanischen Millionenmetropole, wie japanische Meiden berichten. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Laut Medienberichten sagte er der Polizei, er habe einen „Terroranschlag" verüben und sich so „für eine Hinrichtung rächen“ wollen. Was er damit genau meinte, war zunächst unklar.

coche atropella peatones en Tokio en un posible ataque terrorista, hiriendo a 9 personas

​Nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wurde in seinem Wagen ein Kanister mit Kerosin gefunden. Der Fahrer soll dazu erklärt haben, er habe Menschen töten und sein Auto verbrennen wollen.