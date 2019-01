Holländischer Astronaut wählt Notrufnummer ... Aus dem All

Als er einmal versucht habe, sich mit dem Johnson Space Center in Houston in Verbindung zu setzen, habe er wegen der Schwerelosigkeit statt der nötigen Nummer 9011 den Notruf 911 gewählt.

Am Tag darauf habe er per E-Mail einen Brief bekommen, in dem gefragt wurde, warum er den Rettungsdienst angerufen hätte. Wie sich später herausstellte, sei nach dem Anruf ein Rettungsteam gekommen, um sich den Raum anzuschauen, wo die Ausrüstung für die Verbindung zwischen der Erde und der Raumstation installiert gewesen sei.

„Ich war etwas enttäuscht, dass sie nicht zu mir hochgekommen waren“, scherzte Kuipers.