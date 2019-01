Nach Empörung in Kiew: CNN nimmt Russland Krim-Hauptstadt wieder weg

In seiner Fotostrecke „New Year's celebrations around the world“, die Silvesterfeiern in verschiedenen Teilen der Welt zeigt, hatte CNN Simferopol zuerst als russisch bezeichnet. Dafür erntete der Sender Kritik aus der Ukraine.

Am Mittwoch forderte die ukrainische Botschaft in den USA die amerikanischen „Freunde“ dazu auf, „Fakten besser zu prüfen“.

In einer erneuerten Fassung ist unter dem Foto mit dem Feuerwerk in Simferopol die Ortsangabe „Russland“ verschwunden. In einer Erklärung präzisiert der Sender, dass sich die Stadt auf der seit 2014 „umstrittenen“ Krim befinde.

© Sputnik / Jewgenija Nowoschenina Darum übergab Chruschtschow Krim an Ukraine – Sein Sohn erzählt

Im März 2014 war die Krim wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung der Schwarzmeerhalbinsel in einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Der Anlass für das Referendum war der Februar-Umsturz in der Ukraine, den die meisten Krim-Bewohner nicht anerkannten. Die Regierung in Kiew und auch die westlichen Staaten betrachtet die Krim weiter als ukrainisches Gebiet.

Die russische Regierung verweist ihrerseits darauf, dass die Krim-Bewohner über den Beitritt zu Russland auf demokratischem Wege und in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht und der UN-Satzung entscheiden hätten.