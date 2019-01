USA bieten Türkei Fla-Raketenkomplexe „Patriot“ an

Die USA haben der Türkei einen Deal über die Lieferungen von Flugabwehrraketensystemen Patriot angeboten. Aktuell befindet sich eine US-Delegation im Land, die Verhandlungen im Ministerium für nationale Verteidigung und im Innenministerium des Landes durchführt. Dies meldet die türkische Nachrichtenagentur „Anadolu“ am Donnerstag.

© Sputnik / Wiktor Ljaschtschenko Ankara will US-Patriot-Raketen und parallel dazu russische S-400-Systeme kaufen

Das US-Außenministerium hatte am 19. Dezember einen Beschluss über den Verkauf von Fla-Raketenkomplexen „Patriot“ an die Türkei gebilligt. Die Summe des Deals betrage 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Land werde zudem Radare 4 AN/MQP-65 und andere Ausrüstung bekommen. Ankara betont, dass die Entscheidung über die Anschaffung der „Patriot“-Systeme deshalb getroffen worden sei, weil man diese schnell zum Zweck der Verteidigung des Landes gegen Raketenbedrohungen in Dienst stellen könne.

Diese Mitteilung erschien angesichts der Pläne von Ankara, russische Raketenabwehrsysteme S-400 anzuschaffen, wogegen Washington aktiv auftrete und mit Sanktionen drohe.