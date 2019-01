Bahn und Lokführer einigen sich afu Tarifvertrag – Keine Streiks bis 2021

Die Deutsche Bahn und die Lokführer-Gewerkschaft GDL haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, der bis Ende Februar 2021 laufen soll. Damit dürfte es in dieser Zeit zu keinen Streiks kommen.

Wie die Tarifparteien am Freitag mitteilten, sieht die Einigung unter anderem vor, die Löhne in zwei Stufen um insgesamt 6,1 Prozent zu erhöhen. So sollen sie zunächst ab Juli 2019 um 3,5 Prozent steigen, ab Juli 2020 dann um weitere 2,6 Prozent.

© AP Photo / Michael Probst Ergebnisse der Reform 1994: Mehr als 5400 Kilometer deutsche Bahntrecke stillgelegt

Zudem seien Verbesserungen bei Arbeitszeitregeln vereinbart worden. So soll es eine Einmalzahlung von 1000 Euro und die Wahlmöglichkeit zwischen Freizeit und mehr Geld geben.

Laut Reuters hatte sich die Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bereits Mitte Dezember nach einem Warnstreik auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

