Großer Polizeieinsatz in Köln: Schüsse in der Nähe des Bahnhofs zu hören

In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs in der Altenberger Straße sind offenbar Schüsse gefallen. Die Polizei ist in großer Zahl vor Ort. Nach den ersten Medienberichten ist eine Person festgenommen worden. Laut Angaben der Polizei könnten sich aber weitere bewaffnete Personen in einem Gebäude verschanzt haben.