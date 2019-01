Spinnenangst: Sind die Achtbeiner nach dem Wegsaugen wirklich weg?

Bei weitem nicht alle Menschen erfreuen sich am Anblick einer Spinne. Eher ist das Gegenteil der Fall. Nicht selten kämpfen Leute mit einer Arachnophobie, also einer panischen Spinnenangst. Doch wie geht man am besten vor, wenn man ein solches Tierchen erblickt?

Häufig kommt in diesen Fällen der Staubsauger zum Einsatz. Aber: Kann die Spinne nach dem Einsaugen nicht wieder herauskrabbeln?

Darüber braucht man sich grundsätzlich keine Sorgen zu machen. Denn die Achtbeiner werden meist durch die Soggeschwindigkeit getötet. Ein angenehmer Tod ist es allerdings nicht: Zuerst werden sie im Schlauch heftig herumgewirbelt und prallen danach in die Rückschlagsicherung.

Und selbst wenn sie dieses Martyrium überleben, fallen sie danach einem Sauerstoffmangel zum Opfer.

Also zurück kommt die Spinne nicht. Bedacht werden muss aber, dass der Tod durch den Staubsauger ein qualvoller ist. Empfohlen wird daher, einfach ein Glas über das Tierchen zu stülpen, danach ein Papierblatt zwischen Boden und Glas zu schieben und sie ins Freie zu bringen. Spinnen sind nützliche Tierchen – sie verhindern eine unkontrollierte Vermehrung von Schädlingen wie beispielsweise Blattläusen.

Ersparen wir ihnen also bitte die Schmerzen! Und: Ob Staubsauger oder Glas – der Zeitaufwand ist derselbe.