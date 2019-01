Schneechaos löst Warnlage in Deutschland aus – FOTOs und VIDEOs

In Bayern und Baden-Württemberg ist der Winter eingebrochen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Schneefällen, während es in anderen Regionen stürmisch werden soll.

„Im Süden teils kräftige Schneefälle, an den Alpen Unwetter! Auf höheren Berggipfeln teils stürmische Böen”, lautet der aktuelle Warnlagebericht des DWD.

​Vor allem der Süden Bayerns kann aktuell mit einer Winterlandschaft aufwarten. Erwartet werden weiterhin heftige Schneefälle und Schneeverwehungen.

​„Im Süden ergiebiger Schneefall, an den Alpen und im südlichen Alpenvorland bis Montag anhaltend und Unwetter! Dabei Gefahr von Verwehungen. Dort bis Montagmittag 30 bis 50 cm, in Staulagen bis 80 cm, am östlichen Alpenrand bis 100 cm Neuschnee. In den Niederungen vom nördlichen Alpenvorland bis zur Donau bzw. zur Oberpfalz 5 bis 20 cm, häufig nasser Neuschnee, teils auch in Regen übergehende Niederschläge”, so der DWD.

Vor allem an den Alpen und im Alpenvorland seien teils erhebliche Problemen im Auto- und Schienenverkehr sowie eventuell auch in der Infrastruktur möglich. Im Extremfall kann es durch Leiterseilschwingungen zu Störungen und Ausfällen in der Stromversorgung kommen, hieß es.

Am Münchner Airport fielen zehn Prozent der Flüge aus, auch gibt es etliche Verspätungen. Fluggäste sind aufgerufen, über das Internet Informationen über Starts und Landungen einzuholen, berichtet das Portal T-Online. Auf den Straßen ist es vorerst ruhig.

Laut Prognosen könnte ein starker Wind über Teile Deutschlands ziehen. Böen sind in der Nordseeregion, im Bergland und Teilen Süddeutschlands zu erwarten. In den Alpen und im Mittelgebirge ist mit Sturmböen zu rechnen.