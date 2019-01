Trump-Kritik unter Gürtellinie: US-Abgeordnete will „Motherfucker“ entheben – VIDEO

Tlaib hat am Freitag im US-Kongress vor einer Gruppe von Unterstützern gesprochen und dabei eine sehr unflätige Äußerung bezüglich Trump von sich gegeben.

In den Aufnahmen ist zu hören, wie die 42-jährige Abgeordnete des Repräsentantenhauses wörtlich sagte „We’re going to go in and impeach the motherfucker”, was auf Deutsch soviel wie „Wir werden reingehen und den Sch***kerl seines Amtes entheben“ bedeutet.

Congresswoman @RashidaTlaib tells cheering crowd that Trump impeachment coming



"We're going to go in and impeach the motherfucker"

​Laut Trump hat sich Tlaib durch ihre „beschämende“ Äußerung „hochgradig respektlos gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika“ verhalten.

Trump als US-Präsident macht nach eigenen Worten „eine großartige Arbeit“ und seine beiden bisherigen Amtsjahre sollen die erfolgreichsten eines US-Staatschefs jemals gewesen sein.

Die US-Demokratin hält an ihrer Äußerung fest und ruft via Twitter weiter dazu auf, gegen Trump zu handeln.

Rashida Tlaib ist Tochter palästinensischer Einwanderer und eine der beiden ersten Muslima im Repräsentantenhaus.

Das Video mit ihren Äußerungen bezüglich des „Trump-Impeachments“ wurde bereits fast zwei Millionen Mal angeklickt.

Seit dem Amtsantritt 2017 polarisiert US-Präsident Donald Trump die amerikanische Gesellschaft wie kein US-Staatschef vor ihm. Innerhalb seiner ersten beiden Regierungsjahre hat Trump stark an Popularität eingebüßt und auch international sind sein Ansehen sowie das Vertrauen in ihn gesunken.

