Großes blaues Loch: Wie tief können Sie in diesen „Swimmingpool“ tauchen? – FOTOs

In weiten Teilen Deutschlands ist es in dieser Woche zu heftigen Schneefällen und stürmischen Böen gekommen. Unter den Winkeln der Welt, in denen ein Urlauber vor der Winterkälte in den ewigen Sommer flüchten kann, fällt der Karibikstaat Belize auf, mit einem der beliebtesten Taucherplätze der Welt, dem Großen blauen Loch.