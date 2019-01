Horror in Escape-Room: Fünf Mädchen bei Brand in Polen umgekommen

Fünf 15-jährige Mädchen sind während eines Exit-Spiels in der nordpolnischen Stadt Koszalin bei einem Brand ums Leben gekommen. Am heutigen Samstag hat das polnische Innenministerium eine landesweite Prüfung der sogenannten Escape-Rooms eingeleitet. Atlantik: Brand auf deutschem Containerschiff

Der tragische Unfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag. Die späteren Opfer feierten den Geburtstag eines der Mädchen. Zudem wurde ein 26-jähriger Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut der polnischen Staatsanwaltschaft starben die Mädchen an Kohlenmonoxidvergiftung. Als mögliche Brandquelle würden Gasflaschen betrachtet, die sich in einem Nebenzimmer befunden hätten, in dem das Feuer ausgebrochen sei, hieß es.

Bei den Escape-Games, die unter anderem auch in Polen sehr beliebt sind, müssen die Teilnehmer innerhalb einer kurzen Zeitperiode bestimmte Aufgaben wie Rätsel lösen, um einen Preis zu bekommen oder das Zimmer, in dem sie eingesperrt sind, verlassen zu können.

Laut einer Mitteilung des polnischen Innenministeriums begann die Feuerwehrbehörde nun mit den Überprüfungen der Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen des Landes. Nach Angaben der Polizei gibt es in Polen mehr als tausend derartige Objekte.

