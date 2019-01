In Chinas Harbin startete das größte Schnee- und Eisfestival der Welt – VIDEO

Am 5. Januar begann im chinesischen Harbin das 35. internationale Eis- und Schneeskulpturenfestival. Es wird einen Monat andauern. Den begeisterten Touristen wurde ein Eröffnungsfeuerwerk geboten, das den nächtlichen Himmel erleuchtete.

In der „Harbin Ice and Snow World“ gab es eine prächtige Eröffnungszeremonie. Die verwendeten Eisblöcke wurden dem nahe gelegenen Songhua Fluss entnommen und die gefertigten Eisskulpturen über die ganze Stadt verteilt. Darüber hinaus gibt es zwei zentrale Ausstellungsflächen: „Sun Island“ und „Ice and Snow World“.

Das „Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival“ wird seit 1985 jährlich veranstaltet.

