Russlands Weltraum-Chef Rogosin von Nasa ausgeladen: Roskosmos droht mit Dialogbruch

„Diese Situation könnte sich nachteilig auf die Verhandlungen über eine Beteiligung an der Errichtung der Raumstation in Mondnähe sowie gemeinsame Forschungsarbeiten an Bord der Internationalen Raumstation auswirken oder sogar zu einem Widerruf der bereits getroffenen Vereinbarungen führen”, so der Insider.

Zuvor hatte die Nasa Roskosmos informiert, dass Rogosin seinen Besuch in den Vereinigten Staaten verschieben würde. Dabei wurde jedoch kein neuer Termin festgelegt. Später wurde die Einladung für Rogosin angeblich wegen seiner Äußerungen über amerikanische Politikkreise zurückgezogen. Roskosmos gab an, von seinen US-Kollegen keine offizielle Bestätigung über eine Ausladung erhalten zu haben.

Nasa-Chef Jim Bridenstine erklärte mit Blick auf den zunächst geplanten Besuch gegenüber der „Washington Post”: „Wir haben von mehreren Senatoren gehört, dass dies keine gute Idee sei“. Kritik komme in erster Linie von den US-Demokraten.

Wie es in einer Mitteilung heißt, erwarte Roskosmos nun eine offizielle Erklärung für die Entscheidung.

Bob Menendez von der Demokratischen Partei hatte früher angekündigt, im Senat eine Resolution gegen die vorübergehende Aufhebung der Sanktionen gegen Rogosin vorzulegen. Für die anberaumten Gespräche mit der Nasa hatte das Finanzministerium in Washington Rogosin eine spezielle Genehmigung erteilt.