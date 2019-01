Reist Prinz Harry zu Übungen gegen „russische Aggression” nach Norwegen?

In britischen Boulevard-Medien kursieren derzeit Berichte, wonach Prinz Harry an den bevorstehenden Übungen der Royal Marines in Norwegen teilnehmen wird. Sie sollen der Eindämmung der „russischen Aggression“ dienen. Eine der Königsfamilie nahestehende Quelle hat die Gerüchte allerdings in einem Gespräch mit dem Magazin „Hello” zurückgewiesen.