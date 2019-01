Erdbeben im Iran führt zu über 70 Verletzten – Reuters

Ein Erdbeben hat den Iran an der Grenze zum Irak erschüttert. 75 Menschen erlitten dabei Verletzungen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Notdienst des Landes.

Die Agentur verweist auf Angaben des Geologischen Dienstes der USA (USGS), denen zufolge die Stärke des sich in der Stadt Gilan-e Gharb in der Region Kermanshah am Sonntag ereigneten Erdbebens nach der Richterskala bei 5,5 liegt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Alle werden neidisch sein“: China baut größte Erdbebenwarte der Welt<<<

Die meisten Opfer sollen leicht verletzt sein: Alle bis auf einen Patienten konnten nach medizinischer Versorgung entlassen werden.