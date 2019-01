Datenklau-Affäre: Durchsuche bei 19-Jährigem in Heilbronn stattgefunden – Medien

Das massive Datenleck in Deutschland, von dem fast 1000 Politiker und Prominente betroffen sind, schlägt hohe Wellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Laut Medienberichten hat nun das Bundeskriminalamt die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht.

Wie das ARD-Magazin „Kontraste“ und das RBB-Inforadio am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichten, seien bei dem Einsatz am Sonntag technische Geräte beschlagnahmt worden.

Der junge Mann arbeite im IT-Bereich und werde als Zeuge behandelt.

Auch ein Twitter-Account, der dem Mann zugeschriebenen wird, hat diese Darstellung bestätigt:

„Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass ich ausschließlich als Zeuge geführt werde.“

Der Mann soll aber mit den Hackern, die für den am Freitag bekanntgeworden Datendiebstahl verantwortlich gemacht werden, in Kontakt gestanden haben.

Digital-Staatssekretärin Dorothee Bär zeigte sich währenddessen angesichts des Hackerangriffs für schärfere Gesetze offen.

„Einen derartigen Angriff müssen wir zum Anlass nehmen, sehr genau auszuloten, ob schon alles getan ist, um eine bestmögliche Datensicherheit zu gewährleisten“, sagte die CSU-Politikerin gegenüber dem „Handelsblatt“.

Es sei zu überprüfen, „ob Software-Hersteller und Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden müssen, um zu mehr Datensicherheit beizutragen“.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich außerdem am Montag mit dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, und dem BKA-Präsidenten Holger Münch über den Fall beraten.