Schiff vor türkischer Küste gekentert – Russen, Ukrainer und Aserbaidschaner an Bord

Vor der türkischen Küste im Schwarzen Meer ist ein Frachtschiff mit einer 13-köpfigen Besatzung gesunken. Nach Angaben örtlicher Behörden waren Russen, Ukrainer und Aserbaidschaner an Bord. Doch die russische Botschaft in Ankara dementiert nun: Russische Staatsbürger habe es an Bord nicht gegeben.