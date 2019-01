„Am Gesäß berührt“: Afrikaner sollen Frau in Stuttgarter Stadtbahn belästigt haben

Eine Frau soll am Montag in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt worden sein. Die Geschädigte spricht von zwei Männern mit „schwarzafrikanischem Aussehen“.

Eine Frau soll am gestrigen Montag in einer Stadtbahn im Stadtteil Bad Cannstatt sexuell belästigt worden sein. Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer mit der 30-Jährigen am Vormittag an der Haltestelle Wilhelmsplatz in die Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Vaihingen eingestiegen.

© Sputnik / Johannes Weber Zu Silvester in Wien begrabscht: Frau bestraft Beleidiger auf eigene Art

Einer der beiden habe sich neben die Frau gesetzt.

„Während der Fahrt berührte der Mann die 30-Jährige in unsittlicher Weise am Gesäß, woraufhin sie die Stadtbahn an der Haltestelle Mineralbäder verließ“, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart mit.

Der Verdächtige und sein Begleiter sollen nach Angaben der Geschädigten ein schwarzafrikanisches Aussehen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.