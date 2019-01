Wetter: Nach Schnee-Chaos in Bayern nun Sturmflut in Norddeutschland?

Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie erwartet noch am Dienstag in Hamburg an Teilen der Küste Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie in Bremerhaven eine Sturmflut.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Alarmstufe vier von fünf: Lawinengefahr in Alpen nach heftigen Schneefällen<<<

© AP Photo / Felix Kaestle/dpa Schneechaos löst Warnlage in Süddeutschland aus – FOTOs und VIDEOs

In St. Pauli sollen die Wasserstände voraussichtlich bei etwas mehr als 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser liegen.

Stürmisch und nass wird es auch in Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Morgen landesweit vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. In Schauernähe kann es demnach auch zu schweren Sturmböen um die 90 Stundenkilometer kommen. Dazu ziehen bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad von Nordwesten her Schauer über das Land hinweg.