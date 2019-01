Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart: Verdi kündigt Streiks an

Verdi rief vor dem Hintergrund des Tarifstreits mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) das Sicherheitspersonal an diesen Flughäfen Streiks auf.

"Die Streiks werden in Stuttgart mit der ersten Frühschicht gegen 3.00 Uhr aufgenommen, in Düsseldorf und Köln-Bonn ab 0:00 Uhr", teilte Verdi laut Medienberichten mit. Wie bereits zu Wochenbeginn an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel sei auch an diesen Standorten „mit starken Einschränkungen im Luftverkehr“ zu rechnen.