Südafrika: Geparden schockieren Giraffen mit „Sex zu dritt“ – VIDEO

Auf der Aufnahme ist das seltene Ereignis zu sehen, wie sich zwei Geparden gleichzeitig mit einem Weibchen paaren. Als das Weibchen versucht, wegzulaufen, beißt ein Gepard es in den Nacken. Die männlichen Tiere können sich nicht verständigen – sie stoßen einander immer wieder weg und besteigen das Weibchen.

Die ganze Zeit werden sie aufmerksam von einer kleinen Herde Giraffen beobachtet.

„Geparden sind an und für sich sehr schüchtern, wenn es zu einer Paarung kommt. Ich kenne Leute, die mehr als 15 Jahre lang Geparde beobachtet, aber nie gesehen haben, wie sie sich paaren. Ich sehe so etwas offenbar zum ersten und letzten Mal“, schrieb Fotograf Juan Venter.

Das private Wildschutzgebiet Tswalu liegt in den trockenen Weiten der Wildnis am Fuße der Korannaberg Mountains in Südafrikas Provinz Northern Cape. Es befindet sich ca. 700 Kilometer von Johannesburg entfernt. Seine Fläche beträgt mehr als 114.000 Hektar.