Fünf deutsche Gerichte wegen Bombendrohung geräumt

Laut der Polizei wurde das Landgericht Magdeburg am Freitagmorgen evakuiert. 40 Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Auch im Landgericht Erfurt gab es eine Bombendrohung, die per E-Mail eingegangen war, wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte. Hier sei die Suche nach Sprengstoff am Morgen ergebnislos geblieben.

Uns wurde ein verdächtiger Gegenstand im #Landgericht gemeldet — wir sind vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Das Gebäude wird derzeit abgesucht — für die Absuche sind u.a. auch Diensthunde im Einsatz.#Justizzentrum #Wiesbaden pic.twitter.com/JUzZDb3Ogq — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) January 11, 2019

​Ebenso war in der Nacht zu Freitag eine Bombendrohung via Mail beim Landgericht Kiel eingegangen. Auch die Justizzentren in Wiesbaden und Potsdam werden derzeit geräumt.