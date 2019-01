Sex-Skandal mit System erschüttert US-Giganten Google

Ein Skandal um sexuelle Belästigung erschüttert den Google-Mutterkonzern „Alphabet“ in den USA. Angeblich hat der Verwaltungsrat des US-Unternehmens mehrere solcher Fälle „systematisch gedeckt“. Dazu eingereichte Klagen soll nun ein US-Gericht in Kalifornien klären. Die Anwälte sprechen von Schäden in Millionenhöhe.