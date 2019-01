200.000 Menschen in Oberhausen stundenlang ohne Trinkwasser

In Oberhausen hat es am Donnerstagabend massive Probleme bei der Trinkwasserversorgung gegeben. Wegen eines Rohrbruchs gab es nahezu im gesamten Stadtgebiet Oberhausens stundenlang keine Trinkwasserversorgung.

Nach Angaben der Feuerwehr war eine 700-mm-Wasserleitung geborsten, berichtet „Der Westen“. Nach Erkenntnissen des Portals stellten die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen der Feuerwehr zwei Tankfahrzeuge mit jeweils 6.000 Liter Wasser zur Verfügung, damit sie im Falle eines Brandes ausreichend Löschwasser gehabt hätten.

Ein Rohrbruch hat gestern Abend die Wasserversorgung für rund 200 000 Menschen in Styrum und Oberhausen lahmgelegt. https://t.co/utv5QcXa0I pic.twitter.com/Sr0vauZBN7 — Radio Mülheim (@radiomuelheim) 11 января 2019 г.

Auch Anwohner in Mülheim waren betroffen. Insgesamt mehr als 200.000 Menschen hatten vorübergehend keine Wasserversorgung mehr. Erst am späten Abend lief das Wasser in ganz Oberhausen wieder. Druckprobleme führten zur Braunfärbung des Wassers.

Wasser läuft wieder. Nur leider ist es schwarz.

Weiß jemand was los ist? #Oberhausen pic.twitter.com/5TIFzTu2aB — Lars Burmeister (@DerBurmeister) 10. Januar 2019

