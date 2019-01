Von „Westarroganz“ bis „Zombieapokalypse“ – Das Bundestagsgezwitscher der Woche

Auf Twitter haben sich unsere Abgeordneten in dieser Woche vor allem mit zwei Personalien beschäftigt: Robert Habeck und Frank Magnitz. Welche Gedanken sie dazu mit der Welt geteilt haben und welche Themen sie darüber hinaus beschäftigt haben, lesen Sie in unserem Twitter-Gewitter der Woche.

Mit frischer Energie kommen unsere Abgeordneten diese Woche aus der Sitzungspause zurück. Und damit sie gleich etwas haben, worüber sie sich austauschen können, sorgt Grünen-Chef Robert Habeck für Gesprächsstoff. Erst mit einem umstrittenen Video und dann mit dem Rückzug aus den sozialen Medien. Ehrenhaft, aber trotzdem falsch findet SPD-Abgeordneter Karl Lauterbach diese Entscheidung.

#Habeck Robert Habecks Rückzug von Twitter u Facebook ist ehrenhaft aber absolut falsch. Wenn das alle vernünftigen Leute machen würden überließen wir diese Räume der Meinungsbildung den Falschen, besonders den Rechten. Denk noch mal drüber nach, Robert https://t.co/VdAAdNPUWR — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 7. Januar 2019

​Linken-Politikerin Kirsten Tackmann, deren Heimat Thüringen Habeck in seinem Video verunglimpft hatte, wird den Grünen und seine “Westarroganz” wohl weniger vermissen.

Nicht twittern ist besser als falsch twittern. Zumindest, wenn man so drauf ist, wie Habeck. #Westarrgoganz https://t.co/aRacm6vRKr — Kirsten Tackmann (@KirstenTackmann) 7. Januar 2019

​AfD-Abgeordneter Frank Pasemann empfiehlt gar einen Rückzug aus der Politik.

Der arme @RobertHabeck! Zu gut für diese böse, hasserfüllte Welt. Vielleicht sollte er nicht nur @Twitter und @facebook aufgeben, sondern das mit der Politik auch sein lassen?https://t.co/jYXr22CPsZ pic.twitter.com/bKo2TFWotV — Frank Pasemann, MdB 🇩🇪 (@Frank_Pasemann) 7. Januar 2019

​Der Angriff auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz, bei dem der Politiker schwere Kopfverletzungen erlitten hat, beschäftigt die Abgeordneten am Dienstag. Außenminister Heiko Maas betont in seinem Tweet, dass Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein dürfe.

Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein — völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Wer ein solches Verbrechen verübt, muss konsequent bestraft werden.#Magnitz https://t.co/iRs6lfNQyx — Heiko Maas (@HeikoMaas) 8. Januar 2019

​In eine ähnliche Richtung gehen die Äußerungen anderer Politiker quer durch die Fraktionen.

Gewalt ersetzt keine Argumente. Lasst uns streiten bis die Fetzen fliegen. Aber es muss Schluss sein mit Hetze, mit Verachtung, mit Hass und Gewalt. Diese Saat darf nicht aufgehen. #Magnitz #Bremen — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 8. Januar 2019

Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Egal gegen wen! Der Angriff auf einen MdB ist aufs Schärfste zu verurteilen. #Magnitz — Hagen Reinhold, MdB (@reinholdmdb) 8. Januar 2019

​Unbeliebt macht sich allerdings Grünen-Politiker Cem Özdemir, der seinem Tweet den Hashtag #nazisraus beifügt.

Ich hoffe der oder die Täter werden bald ermittelt & verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates! https://t.co/mhaYpjeZt2 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 7. Januar 2019

​Das empört auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, die von “Verblödung und Verrohung” spricht.

.@Frank_Magnitz, #AfD-#Bundestagsabgeordneter, liegt derzeit schwer verletzt in einem Krankenhaus in #Bremen.

Ursächlich hierfür ist vor allem die alltägliche Hetze gegen die AfD, für die Medien und Politiker der Altparteien verantwortlich zeichnen.#Magnitz pic.twitter.com/RmaxAr15Ge — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 8. Januar 2019

Zur Wochenmitte geht es endlich wieder um politische Inhalte: Die SPD kommt mit dem Starke-Familie-Gesetz um die Ecke. Dieses sieht unter anderem eine Erhöhung des Kinderzuschlags, kostenloses Kita- und Schulessen sowie kostenlose Schülerfahrkarten für Kinder aus bedürftigen Familien vor. Die SPD ist merklich stolz auf sich.

Wir stärken #Familien mit kleinen Einkommen. Für sie machen wir Schulbus und Schulessen kostenfrei. Mehr Schülerinnen und Schüler bekommen Lernförderung. Außerdem erhöhen wir den Kinderzuschlag und den Zuschuss zum Schulbedarf. Und wir bauen Bürokratie a… https://t.co/Zt8JvTD1oq pic.twitter.com/GakukdDcIA — Frank Junge (@fjunge) 9. Januar 2019

es werden ja überall neue kitaplätze geschaffen, das gute kitagesetz hilft. wichtig ist jetzt genug menschen für den beruf des erziehers zu begeistern. bessere bezahlung könnte helfen. — Johannes Kahrs (@kahrs) 9. Januar 2019

​Auch die Grünen scheinen Gefallen an der Idee zu finden.

Familien & Kinder in Armut brauchen unkomplizierte u. schnelle Hilfe, nicht noch weitere seitenlange Anträge. Was wir brauchen ist d. automatische Auszahlung des Kinderzuschlags & ein Systemwechsel hin zu einer #Kindergrundsicherung. #StarkeFamilienGesetzhttps://t.co/9LSNUmyuQO — Lisa Paus (@lisapaus) 9. Januar 2019

​Am Donnerstag beklagen grüne und linke Abgeordnete das Scheitern der Klage gegen den Konzern KiK vor dem Dortmunder Landgericht. Geklagt hatten vier Betroffene eines Großbrandes in einer Textilfabrik in Pakistan, doch das Gericht hat entschieden, dass ihre Ansprüche auf Schmerzensgeld bereits verjährt sind.

Das Urteil zum #Kik #Fabrikbrand in #Pakistan zeigt, dass wir schärfere und bessere Regeln für die Unternehmensverantwortung brauchen. Deutsche Unternehmen, die im Ausland Menschenrechte verletzten, müssen zur Verantwortung gezogen werden. https://t.co/WbEl1lYaYd — Niema Movassat (@NiemaMovassat) 10. Januar 2019

Schade, dass die Klage gegen den #KiK abgelehnt wurde, denn das Unternehmen trägt eine Mitschuld am Tod von 258 Menschen. Der Fall zeigt: es braucht endlich verbindliche Regeln damit #Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet werden https://t.co/lx54cdyXj5 — Uwe Kekeritz (@UweKekeritz) 10. Januar 2019

Am Ende einer Arbeitswoche will man auch mal lachen dürfen. Zum Beispiel über Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und die kaputte Regierungsmaschine, die zu einer unfreiwilligen Verlängerung seines Aufenthaltes in Sambia geführt hat.

Entwicklungsminister braucht Hilfe eines Entwicklungslandes.😅 Deutsche Infrastruktur 2019 https://t.co/EeWjN2AiId — Oliver Luksic (@OlliLuksic) 11. Januar 2019

Peinlicher geht´s nimmer. Kauft endlich neue Flugzeuge. https://t.co/dnH6wgSG7i — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) 11. Januar 2019

​In diesem Sinne: Schönes Wochenende, liebe Leser!