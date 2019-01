Mutmaßlicher Gründer einer IS-Zelle im Nordkaukasus verhaftet

„Im Zuge operativer Suchmaßnahmen wurde auch ein aus Kaspijsk (Stadt in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus – Anm. d. Red.) stammender Verdächtiger von Sicherheitsbehörden verhaftet. Er war zuvor wegen Unterstützung Krimineller und Bedrohung von Polizeibeamten als straffällig eingestuft worden. Er hat ein Geständnis über die Schaffung einer Terrorzelle sowie Pläne und Absichten ihrer Mitglieder abgelegt“, hieß es.

Am Freitag berichtete das NAK über die Festnahme von drei islamistischen Kämpfern in Dagestan. In ihrem Fahrzeug wurden demzufolge Maschinenpistolen und Munition gefunden. Die Polizei konnte ihre Identitäten feststellen. Die Männer sollen an der Anwerbung junger Russen für spezielle Tätigkeiten der IS-Miliz in Kaspijsk beteiligt gewesen sein. Diese sei während einer Anti-Terror-Operation im Jahr 2017 geschlagen worden, betonte die Behörde.

*„Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.