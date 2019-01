Lawine trifft Hotel in Balderschwang

Eine Lawine ist demnach in dem abgeschnittenen Skiort Balderschwang am frühen Montagmorgen abgegangen. Nach Polizeiangaben traf sie um 5.15 Uhr (Ortszeit) ein großes Hotel vor Ort. Balderschwang sei über die Straße weiterhin nicht zu erreichen. Rettungsdienste und Polizei seien im Einsatz.

Eine Lawine hat ein Hotel in dem abgeschnittenen Skiort #Balderschwang getroffen. Sie ist nach ersten Informationen der Polizei in der Früh abgegangen. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/55zWMxBQWO — BR24 (@BR24) January 14, 2019​

Den Angaben des Hotelbesitzers zufolge sei niemand verletzt worden. Es gebe offenbar keine Vermissten.

Laut Augenzeugen soll die Lawine etwa 300 Meter breit gewesen sein. ​An dem Gebäude des Hotel Hubertus seien dadurch Fensterscheiben eingedrückt worden, so das Portal.

Zuvor war berichtet worden, dass nach einem Lawinenabgang rund 2000 Einwohner und Touristen im bayerischen Wintersportort Balderschwang festsitzen. Es wurden keine Stromleitungen als Folge des Lawinenabgangs beschädigt. Die Versorgung für die Ortschaft sei vorerst versichert.

Am Sonntag waren im österreichischen Lech am Arlberg in einer Lawine drei deutsche Skifahrer ums Leben gekommen. Das Schneechaos in der Alpenrepublik und Deuschland hatte zuvor bereits mehr als ein Dutzend Tote gefordert.