Boeing 707 mit 16 Menschen an Bord stürzt im Iran ab – Press TV

Ein Frachtflugzeug Boeing 707 ist bei der Landung in Karaj bei Teheran abgestürzt, berichten iranische Medien. Es sollen 16 Menschen an Bord gewesen sein, 15 Leichen sind bereits gefunden worden.

Laut der Nachrichtenagentur Fars soll der Pilot bei der Landung die Kontrolle über Flugzeug verloren und dadurch ein Wohngebiet getroffen haben. Es sollen 16 Menschen an Bord gewesen sein. Nur einer davon soll den Absturz überlebt haben.

Zuvor berichtete Press TV, dass es zehn Menschen an Bord gewesen seien und die Pilotten den Absturz überlebt hätten.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) 14. Januar 2019

الجيش الإيراني يؤكد مقتل 7 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة شحن تابعة له كانت قادمة من قرغيزستانhttps://t.co/IFrOv5BUZb pic.twitter.com/WjLx8nrhv8 — Sarmad | سرمد (@Sarmad) 14. Januar 2019

Bisher sind laut den Medikern die Leichen von 15 Opfern an der Absturzstelle in der Nähe von Teheran gefunden worden. Der Chef der Notaufnahme der Islamischen Republik Iran, Pirhosain Kulivand, berichtete zuvor auf der Webseite der Organisation, dass der Flugingenieur lebend gefunden worden sei. Kulivand legte offen, dass das Flugzeug in ein Haus gestürzt wäre, in dem es keine Mieter gegeben hätte.

Die kirgisische Nachrichtenagentur 24.kg berichtet, dass das Frachtflugzeug 30 Tonnen Fleisch an Bord gehabt habe. Es sei ein regulärer Flug gewesen, mit dem das abgekühlte Fleisch regelmäßig von Kirgisistan in den Iran transportiert werde, so die Pressestelle des Flughafens Manas der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.

Das Flugzeug der Kyrgyzstan Airlines war von Bischkek nach Teheran unterwegs gewesen. Nach vorläufigen Informationen können die Wetterbedingungen Ursache des Unfalls gewesen sein.

Dieser Text wird ständig aktualisiert